РИАМО - 17 мар. Принудительное участие персонала и пациентов социальных объектов в выборах президента РФ недопустимо и противоправно, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В преддверии дня голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доводим до вашего сведения следующую информацию. Участие в выборах является конституционным правом гражданина Российской Федерации, реализуется каждым избирателем добровольно, лично, на основе свободы выбора при тайном голосовании», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что противоправным и недопустимым является принуждение подчиненных сотрудников и находящихся в стационаре пациентов к написанию заявлений о включении в список избирателей и к участию в голосовании. Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.