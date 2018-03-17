РИАМО - 17 мар. Следователи проводят проверку по факту столкновения автобуса и грузового автомобиля на Киевском шоссе в Москве, где пострадали люди, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс» сообщил РИАМО, что около 15:15 на 24-м километре Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля. По предварительным данным, в автобусе пострадали восемь человек, среди них пятеро детей – они получили ушибы, тяжелых травм нет.

«Следователи СКР проверяют обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса в новой Москве, в котором пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние дети. Количество пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.