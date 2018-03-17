РИАМО - 17 мар. Сноубордистка Екатерина Тудегешева стала лучшей в параллельном слаломе на Кубке мира, а Алена Заварзина заняла второе место, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Триумф Подмосковья в женском сноуборде на Кубке мира. На заключительном этапе в Винтерберге Алена Заварзина заняла второе место в параллельном слаломе», - написал Терюшков в Instagram.

Он отметил, что Екатерина Тудегешева стала лучшей в этой дисциплине по итогам Кубка.