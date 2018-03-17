РИАМО – 17 мар. Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не подпишет договор о запрещении ядерного оружия, сообщает Газета.ru.

«Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут», - сказал Лавров.

Также министр отметил, что отказ Россией подписать данный договор никак не повлияет ситуацию на ситуацию со всеобщей безопасностью и стабильностью в мире.

Лавров считает, что действия США - включая возможное размещение оружия в космосе, развертывание глобальной системы ПРО - в большей степени негативно влияют на ситуацию в мире.

Ранее на сайте издания также сообщалось, что Россия не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.