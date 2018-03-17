РИАМО - 17 мар. Участниками акции по раннему выявлению самых распространенных онкологических заболеваний стали почти 9 тысяч человек в Москве, 18 марта пройти скрининг можно будет в медицинских кабинетах десяти школ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Бесплатную диагностику, которая позволяет выявить предрасположенность к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин, провели в субботу в десяти поликлиниках.

«Акция вызвала очень большой интерес у горожан. Это значит, что все больше и больше людей интересуются профилактикой заболеваний, уделяют внимание своему здоровью. Диагностику сегодня прошли около 9 тысяч человек, в том числе 7 тысяч женщин и около 2 тысяч мужчин», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Пройти обследование можно будет и 18 марта с 08:00 до 14:00. Акция продолжится в медицинских кабинетах десяти школ. С собой надо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Те, у кого нет постоянной регистрации в Москве, сдать анализ не смогут.

Такие акции департамент будет проводить регулярно, добавил Хрипун.