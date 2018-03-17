РИАМО - 17 мар. Бесхозный предмет, обнаруженный в торговом центре «Охотный ряд» в центре Москвы, не представляет опасности, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в центре Москвы посетителей и персонал торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали после анонимного звонка о «минировании».

«Поступила информация об обнаружении бесхозного предмета на территории ТЦ «Охотный ряд». Проведена эвакуация граждан и проверка предмета. Опасности предмет не представляет», - сказал собеседник агентства.