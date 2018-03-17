РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Два спортсмена из подмосковных Люберец Анатолий Сербин и Александра Антипова заняли первые места в коммерческом турнире по жиму лежа в Раменском, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель общественной организации развития физической культуры и спорта «Титан-Любер» Александр Сметанин.

«Сегодня, 17 марта, в Раменском прошел коммерческий турнир по жиму штанги лежа на «Кубок бомбардира». Спортсмен «Титан-Любер» Анатолий Сербин установил личный рекорд в жиме, он выжал 292,5 килограмма и занял первое место в своей категории. Антипова Александра установила личный рекорд в жиме штанги. Она выжала 142,5 килограмма и тоже победила», - сказал Сметанин.

Он добавил, что спортсмен Тимур Уразгалиев выжал 195 килограммов и получил третье место. Также Антипова в жимовом двоеборье заняла первое место. Она подняла штангу весом 80 килограммов 27 раз. Сербин выжал в жимовом двоеборье по 130 килограммов 38 раз.

В соревнованиях участвовало 100 спортсменов со всей России, в том числе из Москвы и Подмосковья.

Жим лежа – базовое физическое упражнение со свободным весом. Выполняющий упражнение ложится на скамейку, опускает гриф до касания с грудью и поднимает штангу до полного выпрямления локтей.