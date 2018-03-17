РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Жители подмосковных Люберец в субботу повесили скворечники в двух парках городского округа в рамках акции «Летят на Родину скворцы», сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«Сегодня, 17 марта, жители городского округа Люберцы пришли на акцию «Летят на Родину скворцы». Мы решили помочь пернатым, которые совсем скоро прилетят, обрести свой дом. Жители сколотили скворечники заранее и повесили их в двух парках - Центральном и «Наташинские пруды», - сказал Негин.

Он отметил, что на акцию пришло много родителей с детьми. Негин подчеркнул, что это прививает бережное отношение к природе у молодого поколения.

«Все скворечники очень красивые. Видно, что что люди старались не просто сделать их, но и украсить наши парки», - заключил художественный руководитель городских парков.