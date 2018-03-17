РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. В подмосковных Люберцах в субботу прошел финальный этап соревнований по скоростному автоманеврированию среди женщин, победительницам вручили медали, кубки и подарки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Семнадцатого марта состоялся второй, финальный этап соревнований по скоростному автоманеврированию среди женщин, организованный спортивно-техническим клубом «Люберцы». По его итогам определились победительницы в двух категориях – «Передний привод» и «Задний привод». Им вручили медали, кубки и подарки от спонсоров», - сказал судья соревнований Сергей Шпилев.

Участницы проходили снежную трассу на время. Им предстояло объехать несколько бочек, уходя в контролируемый занос, и затем через конусы проехать к финишу. За каждый сбитый конус или бочку начислялось штрафное время. Также нужно было финишировать так, чтобы передние колеса прошли линию, а задние остались на трассе. За невыполнение этого условия также судья начислял 10 дополнительных секунд.

В категории «Задний привод» победила Алевтина Марчук . Второе место заняла Анастасия Чибакова. Третье место досталось Александре Тихоновой. В «Переднем приводе» выиграла Юлия Подлеснова. На втором месте - Алла Военкова, на третьем – Алина Синегубская.