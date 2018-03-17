РИАМО - 17 мар. Египетская авиакомпания Egypt Air открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву, сообщает Life.

«Офисы Egypt Air начали процесс бронирования билетов на рейсы Каир - Москва, которые возобновятся 12 апреля», - сказал представитель авиакомпании.

Минимальная цена билета составляет 380 долларов, максимальная — около 800 долларов. Рейсы будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

С 11 апреля возобновляет перелеты в Каир «Аэрофлот», продажи билетов уже начались. Российские туроператоры даже успели продать первые туры в Египет.

Ранее EgyptAir получила техническое разрешение Росавиации на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой.

Авиасообщение между Москвой и Каиром прервали осенью 2015 года после авиакатастрофы над Синаем лайнера «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Крушение, в котором погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, признали терактом.

Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности. Данное требование было выполнено египетской стороной, и 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.