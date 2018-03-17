РИАМО - 17 мар. Восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Киевском шоссе, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 15:15 на 24-м км Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля. По предварительным данным, в автобусе пострадали восемь человек, среди них пятеро детей – они получили ушибы, тяжелых травм нет», - сказал собеседник агенства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

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