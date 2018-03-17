РИАМО – 17 мар. В центре Москвы посетителей и персонал торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали после анонимного звонка о «минировании», сообщает РИА Новости.

«После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра «Охотный ряд» по адресу: Манежная площадь, дом 1, строение 2, эвакуируют посетителей и персонал», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что сотрудники экстренных служб уже проводят обследование здания.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллионов человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.