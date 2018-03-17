РИАМО - 17 мар. Ремонтные работы локальной утечки горячей воды завершают в районе улицы Фрязевская, дом 15, в Москве, сообщается в аккаунте комплекса городского хозяйства столицы в Twitter.

Ранее в аккаунте сообщалось, что утечка горячей воды произошла в районе улицы Фрязевская, дом 15, в Москве, отключений потребителей нет.

«Движение по улице Фрязевская в районе Новогиреево восстановлено. Службы КГХ заканчивают ремонтные работы локальной утечки горячей воды. Тепло- и водоснабжение в окрестных домах не отключали», - говорится в сообщении.