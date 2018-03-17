РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В микрорайоне Силикатная-2 подмосковного Подольска планируют построить путепровод через железнодорожные пути, где жители жалуются на пробки из-за товарных поездов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители Подольска пожаловались на большие пробки на выезде с улицы Профсоюзная на Варшавское шоссе из-за того, что через переезд часто ходят товарные вагоны с промзоны «Северная». Они спросили, почему нельзя изменить время курсирования составов. Владельцем переезда является АО «Подольское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» («Подольское ППЖТ»).

«ОАО «Подольское ППЖТ» выполнило ряд мероприятий, в том числе капитальный ремонт покрытия, что позволило увеличить скорость движения автомобилей. Окончательное решение транспортной проблемы возможно после запланированной правительством Московской области реконструкции проспекта Юных Ленинцев, в том числе строительства путепровода через железнодорожные пути», - сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Он уточнил, что в настоящее время проект строительства путепровода находится в стадии согласования.

По его словам, в часы пиковой транспортной нагрузки с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00 переезд практически не закрывают. Локомотивные бригады выдерживают 5-10 минутный интервал после пересечения автодороги и до обратного движения к распределительной стрелке, шлагбаум на переезде открывают сразу после проезда конечным вагоном границы полосы отвода автодороги по проспекту Юных Ленинцев.

Анализ дорожного движения по материалам видеосъемки показал, что на возникновение пробок также влияют два близко расположенных к железнодорожному переезду светофора. Они регулируют выезд с улицы Профсоюзная на Варшавское шоссе. В дальнейшем жителям для более детального разбирательства затруднений в дорожном движении на данном участке в обращениях нужно указывать дату и время, когда они произошли.