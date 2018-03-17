РИАМО - 17 мар. С субботы в столице маршрут автобуса №106 изменится из-за строительства метро, также изменится время работы маршрута №928, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 17 марта изменится маршрут автобуса № 106. Это связано со строительством транспортно-пересадочного узла возле станции МЦК «Новохохловская», - говорится в сообщении.

Вместо конечной остановки «Новохохловская улица» автобусы будут следовать до станции МЦК «Новохохловская». Новая конечная остановка «Станция «Новохохловская» появится на разворотной площадке вблизи станции МЦК. Действующие остановки «Эндокринный завод», «Станция «Новохохловская» и «Новохохловская улица» обслуживаться не будут.

Кроме того, с субботы остановка «Метро «Тимирязевская» для маршрута автобуса М10 по Дмитровскому шоссе при следовании в область будет перенесена на 30 метров вперед и объединится с действующей одноименной остановкой для автобусных маршрутов Т47, Т78, №87 и троллейбуса №56.

«Также изменится время работы маршрута автобуса №928. Автобусы будут отправляться от станции метро «Ховрино» ежедневно с 05:00 до 23:30, а от станции «Лосиноостровская» в рабочие дни - с 06:02 до 00:30, в выходные - с 05:58 до 00:30», - добавляется в материале.