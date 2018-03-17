РИАМО - 17 мар. Пожар произошел в квартире на улице Строителей в подмосковных Химках, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 14:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Химки, улица Строителей, дом 6.

«В 14:46 - ликвидация. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания в квартире привлекли 14 человек и четыре единицы техники.