РИАМО - 17 мар. Движение транспорта ограничат на 3-м Угрешском проезде в Москве с 20 марта из-за проведения работ на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения на 3-м Угрешском проезде в связи с проведением работ на инженерных сетях. Участок: 3-й Угрешский проезд в районе дома 6, строение 5», - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 20 марта по 30 апреля круглосуточно. Особенности: одна полоса.