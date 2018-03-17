РИАМО - 17 мар. На внутренней стороне МКАД в столице загорелся ангар с мусором и деревянными палетами, возгорание локализовали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании ангара на внутренней стороне 93-го километра МКАД, строение 14.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание ангара на площади около 350 квадратных метров. Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара, был объявлен ранг 1-бис, после расстановки сил и средств ранг 1-бис был отменен», - говорится в сообщении.

Благодаря принятым мерам в 16:20 открытое горение мусора и деревянных палетов на площади 200 квадратных метров было локализовано. Информация о пострадавших не поступала.