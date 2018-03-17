РИАМО - 17 мар. Бригада медиков на санитарном вертолете эвакуировала пострадавшую в ДТП с автобусом на Киевском шоссе в столице, сообщается в аккаунте ГКУ Москвы «Московский авиационный центр» в Twitter.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на Киевское шоссе, где произошло ДТП с участием автобуса. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует пострадавшую женщину в лечебное учреждение Москвы», - говорится в сообщении.

На борту вертолета пострадавшую ее сопровождает авиамедицинская бригада.

По сообщению пресс службы департамента ГОЧСиПБ столицы, в районе Киевского шоссе, поселок Московский, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадали три человека.

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