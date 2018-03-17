РИАМО - 17 мар. На Киевском шоссе в сторону аэропорта «Внуково» в столице сильно затруднено движение транспорта из-за дорожной аварии, сообщается в Telegram-аккаунте воздушной гавани.

«Из-за серьезной аварии на Киевском шоссе движение в сторону аэропорта «Внуково» сильно затруднено. Пожалуйста, выезжайте заранее, используйте для проезда Боровское шоссе или воспользуйтесь «Аэроэкспрессом», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки», зафиксирована необычно сложная пробка — Киевское шоссе, от МКАД до Картмазова. В пробке длиной 4,8 километра можно потерять 55 минут, что на 51 минуту больше обычного.