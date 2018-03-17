РИАМО - 17 мар. Специалисты ликвидировали последствия нескольких залповых выбросов сероводорода, которые произошли из-за резкого похолодания и изменения атмосферного давления, на старой карте полигона «Ядрово» в Волоколамском районе вечером 16 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Станции экологического мониторинга, установленные в Волоколамске и близлежащих населенных пунктах, ночью с 23:00 16 марта до 01:00 17 марта зафиксировали превышение ПДК в 5-7 раз по сероводороду. В целях оперативного реагирования на полигоне уже к 01:30 ночи была развернута работа межведомственного штаба.

«Ночью с помощью тепловизоров было обследовано все тело полигона. Вначале обнаружены три очага утечки свалочного газа, а позже еще два. Для ликвидации очагов задействовали два бульдозера, два экскаватора, четыре самосвала. К 7 утра были затампонированы три источника, к 10 утра два оставшихся», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Михаил Сылка.

Он уточнил, что временная мера в виде пересыпки грунтами, состоящими преимущественно из глины, позволит не допустить в ближайшее время попадания свалочного газа в окружающую атмосферу. Полностью предотвратить негативное воздействие старой карты полигона на окружающую среду возможно после проведения работы по рекультивации и дегазации.

Причиной утечки свалочного газа стал резкий перепад температур между тем, что внутри полигона и снаружи, а также атмосферного давления. Сегодня ночью температура воздуха в районе полигона достигла отметки минус 25 градусов по Цельсию, тогда как внутри тела полигона температура не менее 70 градусов по Цельсию, что связано с анаэробными процессами, происходящими в нем. В результате образовались трещины на теле, которые и стали причиной выброса свалочного газа и появившегося неприятного запаха в городе.

Как показали результаты экомониторинга утренние часы, превышения концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.

Сылка добавил, что в течение дня будут дополнительно обследованы все склоны на наличие трещин, и при выявлении новых утечек, они будут оперативно тампонироваться. Сейчас продолжается завоз чистого грунта, работает три экскаватора, два бульдозера и 12 машин. На самом теле старой карты также будет вестись постоянный мониторинг атмосферного воздуха, будет установлена лаборатория. Ночью на полигоне будет дежурить бригада экспертов с тепловизорами и рабочие с техникой.

Для ликвидации негативного воздействия от эксплуатации старой карты полигона «Ядрово» был создан межведомственный штаб при администрации Волоколамского района. Старая карта принимает мусор с 1979 года, без проведения работ по ее дегазации и рекультивации остаются риски по образованию новых утечек свалочного газа. 15 марта был подписан контракт на проведение работ по дегазации, планируется, что монтаж системы уже начнется с 23 марта. Полностью она будет введена в эксплуатацию до 15 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня.

Губернатор также поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье.