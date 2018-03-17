РИАМО - 17 мар. Министерство обороны России заключило контракты с предприятиями ОПК на 3 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.

«На сегодняшний день Минобороны законтрактовало предприятия ОПК более чем на 3 триллиона рублей. Сегодня армия де-факто является крупнейшим заказчиком на новые высокотехнологичные изделия, производство которых опирается на широкий круг предприятий и практически всегда требует кооперации ОПК с гражданскими отраслями», - сказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Она отметила, что предприятия, которые исполняют гособоронзаказ, возвращают значительную часть полученных средств в бюджет в виде налогов.

«За последние два года предприятия ОПК, получив от Минобороны деньги за произведенную продукцию, заплатили в различные бюджеты России 481 миллиард рублей налогов. Еще 444 миллиарда пошло на зарплату и 121 миллиард – в Пенсионный фонд», - добавила замминистра.