РИАМО (РЕУТОВ) - 17 мар. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов на выездной встрече с дольщиками и застройщиком жилого комплекса «Рациональ» поддержал требования ускорить завершение строительства жилых корпусов, передает корреспондент Реутовского информагентства.

«Если сроки готовности малого второго корпуса не вызывают опасений: осталось порядка двух недель на завершение внутренней отделки, то скоростью ведения работ в первом корпусе я крайне недоволен. Затягивание процесса внутренней отделки со ссылкой на неблагоприятные погодные условия недопустимо!» - сказал Каторов.

В присутствии дольщиков он дал указание подрядчику в течение ближайшей недели начать работы по монтажу вентиляции, труб горячего и холодного водоснабжения, горизонтальной поэтажной разводке трассы центрального отопления.

Также в ближайшее время должно быть получено подтверждение завода об оплате изготовления лифтов и о начале работ по поставкам лифтового оборудования.

«Выполнение договорных обязательств и соблюдение установленных сроков держу на постоянном контроле. Понимаю, насколько тяжело сейчас тем, кто ждет свои квартиры. Многие вынуждены снимать жилье. Без постоянной регистрации в Реутове они не могут устроить детей в детсады и школы. Постараемся решить эти проблемы. В ближайшее время будут подготовлены списки нуждающихся, будем изыскивать возможности для оказания им помощи», - заключил Каторов.