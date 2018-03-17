РИАМО - 17 мар. Таксист сбил женщину, переходившую проезжую часть на Серпуховском Валу в столице, пострадавшую госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На Серпуховском Валу таксист совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Она госпитализирована», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в субботу около 11:00 районе дома №9 по данной улице легковой автомобиль Toyota остановился перед нерегулируемом пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину, который переходил проезжую. В этот момент на данную Toyota сзади совершила наезд другая легковая автомашина Toyota.

В результате первый автомобиль отбросило вперед и он сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, заключил представитель пресс-службы.