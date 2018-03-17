РИАМО - 17 мар. Первое помещение областной собственности по льготной программе «рубль за метр» сдали в Московской области в аренду через торги, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Победитель электронных торгов – ИП Шигина В.А. приобрела право аренды помещения площадью 158,9 квадратных метра в Коломне на улице Уманская, дом 18, по стартовой цене – 385,65 тысячи рублей. Арендуемое помещение может быть использовано в социальных, образовательных и коммерческих целях», - говорится в сообщении.

В прошлом году Минмособлимущество анонсировало запуск новой программы, аналогичной программе «Усадьбы Подмосковья», которая позволяет арендаторам получить областное здание в аренду по льготной цене «рубль за метр». В программу включаются здания в неудовлетворительном состоянии, которые арендаторы получают практически даром с единственным условием – проведением в арендованном здании капитального ремонта.

На ремонт дается три года из десяти лет аренды областного имущества. Однако, льгота «рубль за метр» вступает в силу только после завершения ремонта, во время восстановительных работ арендная плата вносится в соответствии с результатами аукциона.

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, говоря о льготной программе аренды помещений, отметил, что область является собственником более 100 объектов недвижимости, состояние которых признано неудовлетворительным. Вовлечь их в хозяйственный оборот в таком виде невозможно, равно как и отремонтировать все 100 объектов из бюджетных средств.

«В прошлом году министерством были подготовлены изменения в закон о собственности Московской области, документы, определяющие условия, согласно которым объекты недвижимости признаются объектами в неудовлетворительном состоянии, а также сформирован перечень объектов, в который вошли пять зданий областной собственности в Дмитрове, Орехово-Зуеве, Коломне, Озерах и поселении Краснопахорское», - уточнил министр.

Он подчеркнул, что реализация объектов даже по стартовой цене торгов принесет в бюджет области более 2,5 миллионов рублей в год.