РИАМО - 17 мар. Советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева приняла участие в работе франко-российского форума «Трианонский диалог», дискуссионная сессия которого прошла в Париже, говорится в сообщении пресс-службы советника.

«Трианонский диалог» - программа широкого взаимодействия Франции и России по линии гражданских обществ, инициированная президентами двух стран Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

«В этом году в программу «Трианонский диалог» включен международный фестиваль Петра Чайковского в Клину: 5 и 6 июня станут «днями Франции», в Клин приедут известные французские музыканты, а музее Чайковского откроется выставка, посвященная 200-летию выдающегося французского хореографа Мариуса Петипа», - говорится в сообщении.

Ширалиева также приняла участие в деловой программе Парижского книжного салона, почетным гостем которого в этом году является Россия.