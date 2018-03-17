РИАМО – 17 мар. В Московской области проведут стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С», сообщает РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской танковой армии проведут боевые стрельбы на полигоне Алабино в Московской области», - начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его словам, в ходе тренировок в дневное и ночное время артиллеристы поразят бронетехнику условного противника и его позиции. Разведка целей будет осуществляться с помощью беспилотников.

Боевые стрельбы пройдут в рамках лагерного сбора, в котором задействовано свыше 2 тысяч военнослужащих и 400 единиц военной и специальной техники.