РИАМО - 17 мар. Утечка горячей воды произошла в районе улицы Фрязевская, дом 15, в Москве, отключений потребителей нет, сообщается в аккаунте комплекса городского хозяйства столицы в Twitter.

«В районе улицы Фрязевская, дом 15, произошла утечка горячей воды. Службы комплекса городского хозяйства оперативно прибыли на место в районе Новогиреево», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия ведутся ремонтные работы. Отключений потребителей нет.