РИАМО - 17 мар. Дома, в которые весной могут въехать следующие переселенцы по программе реновации жилфонда Москвы, расположены на западе города, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По графику расписаны районы (по переселению по программе реновации – ред.). Далее будет Западный округ, у нас уже два дома готовы, дальше готовим ряд домов на севере. Вообще у нас фактически расписан каждый месяц, в какие дома будут люди переезжать. Работа идет очень активно», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что переселение участников программы реновации на 5-ую Парковую улицу прошло очень хорошо, «практически все люди довольны квартирами». Примерно 10% из переезжающих изъявили желание об увеличении объемов, приобретая дополнительные метры с доплатой в расположенных рядом домах.

«По хорошему стечению обстоятельств есть дополнительные квартиры в соседнем доме (на 5-ой Парковой улице – ред.). Мы считаем, что всех желающих удовлетворим дополнительными метрами», - сказал заммэра.

По его словам, расселение по программе реновации - это живой процесс, следующий переезд жителей может быть организован весной или летом, основываясь на желании людей.

«Мэр дал поручение, сделать практически во всех переселяемых домах рабочие штабы, чтобы максимально было удобно для жителей», - заключил Хуснуллин.