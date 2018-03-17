РИАМО - 17 мар. В районе строящихся станций Люблинско-Дмитровской линии метро на севере Москвы расположены сносимые пятиэтажные дома, жители которых получат новое жилье в шаговой доступности от транспортно-пересадочных узлов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В районе строящейся станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии находятся пятиэтажки, которые полностью попадают в реновацию, у жителей этих районов будет метро в шаговой доступности. Пуск станции произойдет, но вокруг еще много площадок, огороженных забором, потому что второй этап - это строительство транспортно-пересадочного узла. Сейчас, на сколько я знаю, инвестор сделал концепцию, полным ходом проектирует, готовит документы для захода в экспертизу и уже приступил к части работ», - Хуснуллин.

Он добавил, что по мере выполнения строительных работ на транспортно-пересадочном узле будет выполнено и благоустройство, которое в наибольшей мере завершат к лету текущего года.

«Сейчас выполнено благоустройство в зимнем варианте, мы не стали специально задерживать пуск станции, потому что считаем метро очень важным для жителей. Летом мы закончим дополнительные вторые выходы на станции «Верхние Лихоборы». Следующий этап - запуск ТПУ. Здесь будут конечные автостанции, будут приезжать автобусы из области, междугородние автобусы, планируется достаточно большой пассажиропоток», - сказал Хуснуллин.

По его словам, прорабатывается объем и стартовые дома для программы реновации в этом районе, здесь они есть. Есть построенные квартиры, которые на сегодняшний день проходят улучшенную отделку. В течение этого года приступят к переселению жителей по реновации.