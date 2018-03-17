РИАМО - 17 мар. Строительство участка, станций и депо на Калининско-Солнцевской линии метро на юго-западе Москвы планируют завершить к началу лета 2018 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Уже 19 марта метрополитен начнет принимать станцию «Рассказовка» в эксплуатацию, она в высокой степени готовности. Мосгосстройнадзор уже выдал замечания, они работают по устранению замечаний. Дальше мы по графику начинаем готовить в марте, начале апреля сдавать метрополитену «Рассказовку», конец апреля, в мае будет «Новопеределкино». Так, по графику где-то к началу лета планируем всю линию завершить», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что две станции находятся «в очень тяжелом состоянии», на них предстоит выполнить большое количество работ - это «Солнцево» и «Терешково».

«Люди работают в круглосуточном режиме, дополнительных рабочих мы переводим на эти станции», - отметил Хуснуллин.