РИАМО - 17 мар. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области провело анализ всех форматов питания в регионе, на основании полученных данных установлено, что наибольшее количество объектов общественного питания представлено в формате кафе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По результатам мониторинга, проведенным нашим министерством, было установлено, что на данный момент на территории Московской области представлено 3316 кафе, 457 баров, 959 ресторанов, 302 столовые, 201 закусочная, 195 буфетов. Также на территории Московской области реализуют свою деятельность 6977 нестационарных торговых объектов. Из них 371 торговая точка приходится на долю общепита», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, на данный момент на территории Московской области тенденция такова: традиционные форматы общественного питания, такие как кафе, бары, рестораны, НТО, столовые, буфеты активно представлены в местах наибольшего скопления жителей и конкуренция в таких местах достаточно высока. Данный формат является традиционным и представлен похожими моделями организации бизнеса.

«Я хочу подчеркнуть, что все места общественного питания в регионе должны отвечать определенным требованиям, вне зависимости от формата. Качество предоставляемых услуг и их соотношение с ценой, быстрота обслуживания должны быть на одинаково высоком уровне, как в дорогом заведении, так и в бюджетном. Жители Московской области достаточно быстро изменяют свои предпочтения, так как и осведомленность о новых местах и общая культура потребления постоянно развиваются», - заключил министр.