РИАМО - 17 мар. Интеграцию станции «Новохохловская» Московской железной дороги Курского направления и Московского центрального кольца (МЦК) планируют завершить до конца 2018 года, работы выполнены более чем на 50%, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы по интеграции Московской железной дороги с МЦК на станции «Новохохловская» идут полным ходом. Совместно с МКЖД и РЖД выполняем. К концу года намечено окончание работ, ведутся строительные работы, более 50% выполнено», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в столице в 2018 году планируется порядка шести интеграций выполнить в полном объеме.

Ранее пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщала, что платформу «Новохохловская» Курского направления Московской железной дороги строят возле станции МЦК, она заработает к сентябрю 2018 года.