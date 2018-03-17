РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Огнеборцы потушили возгорание в квартире дома №11А на Красногорской улице подмосковных Люберец, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«В 11:50 поступил сигнал о пожаре в доме №11А на Красногорской улице в Люберцах. В 12 часов пожарные прибыли, было открытое горение квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома. Пожар ликвидировали в 12:45», - сказал Иванов.

Он добавил, что из-за пожара эвакуировали 19 человек, в том числе девять детей. В квартире обгорела комната площадью 19 квадратных метров.

По его словам, в тушении возгорания в квартире участвовали 20 человек и пять единиц техники.