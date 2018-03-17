РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске жители пожаловались на регулярное падение глыб льда с кровли магазина детской одежды в микрорайоне Высотный, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители Подольска пожаловались, что на головы посетителей магазина детской одежды «Аленушка» на улице Кирова, дом №55, падают глыбы льда. Снег с кровли там не убирают, он тает и стекает по балконам вниз. Заявители попросили принять меры директора МУП «ЖПЭТ №2» Георгия Ефремова, но реакции нет.

«Учитывая, что остекление балконов и устройство козырьков проектом дома не предусмотрено и выполнено собственником самостоятельно, то содержание в надлежащем состоянии балконных козырьков, в том числе в зимний период, возложено на собственников жилых помещений», - сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Чибисов.

По словам Ефремова, в соответствии с постановлением Госстроя РФ «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилого фонда» мягкие кровли зимой от снега на очищаются. Обязанность по надлежащему содержанию самостоятельно установленных балконных остеклений и козырьков возложена на собственников и нанимателей жилых помещений. Кроме того, по информации комитета по ЖКХ и благоустройству, проект устройства данного входа не согласовывался в установленном порядке.

Ефремов предложил до устранения недостатков, удаления сосулек и наледи, а также согласования проекта в законном порядке, прекратить коммерческую деятельность во избежание несчастного случая.