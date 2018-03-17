РИАМО - 17 мар. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 18 марта из-за очень низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили на весей территории Центрального федерального округа (ЦФО).

В Московском регионе 18 марта переменна облачность, ночью небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 10 метров в секунду. Ночью температура составит минус 20-18 градусов, днем будет минус 5 – минус 3 градуса.