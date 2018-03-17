РИАМО – 17 мар. Минфин России разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, сообщает Газета.ru.

«Отмечается, что средства, привлеченные от размещения еврооблигаций, в размере 3,2 миллиарда долларов будут использованы для выкупа облигаций внешних облигационных займов «Россия-2030», - говорится в сообщении.

Цена размещения одной облигации выпуска с погашением в 2029 году составила 97,863% от ее номинальной стоимости. Цена размещения одной облигации допвыпуска «Россия-2047» составила 99,9915% от номинальной стоимости.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Минфин определил ориентиры доходности размещаемых евробондов.