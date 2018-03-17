РИАМО – 17 мар. Посольство России в США обвинило исполняющую обязанности заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт во вмешательстве во внутренние дела страны из-за ее сообщения о подготовке к президентским выборам, сообщает Газета.ru.

В своем сообщении в Twitter Науэрт написала об отказе ЦИК предоставить статус наблюдателя более 5 тысячам независимых наблюдателей от СМИ, не указав источника этой информации.

«От имени России: представитель госдепартамента продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь - фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована», - говорится в сообщении посольства.

Ранее Науэрт заявила, что расширение антироссиийских санкций не было приурочено к президентским выборам в России.