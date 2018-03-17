РИАМО - 17 мар. Восемь трамвайных остановок в Москве объединили для высадки и посадки пассажиров с субботы, говорится в Telegram-канале ГУП «Мосгортранс».

«С 17 марта 2018 года на маршрутах трамвая объединяются остановки для высадки и посадки пассажиров: остановка для высадки «Метро «Бульвар Рокоссовского» для маршрутов трамвая №№4пр, 36 по Открытому шоссе при следовании в центр переносится и объединяется с остановкой для посадки; остановка для высадки «Метро «Преображенская площадь» для маршрутов трамвая №№4л, 4пр, 36 по Большой Черкизовской улице в обоих направлениях переносится и объединяется с остановкой для посадки», - говорится в сообщении.

Также остановка для посадки «Метро «Авиамоторная» для маршрутов трамвая №№8, 12, 24, 37, 50 по шоссе Энтузиастов при следовании в центр переносится на новую посадочную платформу и объединяется с остановкой для высадки.

Крооме того, остановка для высадки «Душинская улица» для маршрутов трамвая №№8, 12, 46 по шоссе Энтузиастов в обоих направлениях переносится и объединяется с остановкой для посадки; остановка для высадки «Метро «Нагатинская» для маршрутов трамвая №№3, 16, 35, 47 по Варшавскому шоссе при следовании в область переносится и объединяется с остановкой для посадки.

Изменения коснулись и остановки для высадки «Метро «Новогиреево» для маршрутов трамвая №№24, 37 по Зеленому проспекту при следовании в центр. Она переносится и совмещается с остановкой для посадки.

Остановка для высадки «Метро «Семеновская» для маршрута трамвая №46 по Измайловской улице при следовании к метро «Пролетарская» переносится и совмещается с остановкой для посадки. Остановка для высадки «Метро «Щукинская» для маршрутов трамвая №№15, 28, 30, 31 по Авиационной улице при следовании в центр переносится и совмещается с остановкой для посадки.