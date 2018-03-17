РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мар. В подмосковном Дзержинском планируют построить второй выезд из города, он будет продолжением северного выезда до МКАДа, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Виталий Панаморенко.

«Проблема въезда и выезда из города в городской округ Дзержинский стоит остро. Несмотря на то, что в 2018 году будут организованы два круговых движения на улице Энергетиков, что, по оценкам экспертов, увеличит пропускную способность на 30%, мы вплотную занимаемся планированием дополнительного выезда - продолжения северного выезда до МКАДа. Проектное название – «Проезд 4595», - написал Панаморенко.

Он отметил, что властям города предстоит много работы по согласованию, проектированию и строительству проезда.

Панаморенко подчеркнул, что без поддержки региональных властей осуществить задуманное не получится.