РИАМО - 17 мар. Горнолыжник Валерий Редкозубов с ведущим Евгением Героевым из Подмосковья выиграли бронзовую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Бронзовый дубль Валерия Редкозубова и Евгения Героева на Паралимпиаде в Пхенчхане. Есть вторая медаль Подмосковья!» - написал Терюшков в Instagram.

Он отметил, что в понедельник подмосковных спортсменов будут встречать в аэропорту «Шереметьево».

Ранее министр сообщал, что честь Подмосковья на Паралимпиаде будут защищать горнолыжник Валерий Редкозубов с ведущим Евгением Героевым.

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта.

На церемонии открытия российские атлеты прошли под нейтральным флагом. Делегация из РФ официально называется «Нейтральные паралимпийские атлеты».