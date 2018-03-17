РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Более 27 миллионов рублей могут потратить на оснащение моста через реку Моча подмосковного Подольска дорожными системами видеонаблюдения, сообщается на сайте госзакупок.

По данным проекта контракта, опубликованного на сайте, ГБУ Московской области «Мосавтодор» разместило заявку на выполнение работ по оснащению инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, расположенного по адресу: Московская область, мост через реку Моча, 2,39 километр на автодороге Подольск - А-101 Москва - Малоярославец - Рославль.

По итогам аукциона в электронной форме подрядчик обязан выполнить работы, являющийся объектом закупки, в сроки, объеме, качестве, строго соответствующим техническим характеристикам, которые определены документацией, техническим заданием и проектом контракта. Средства планируется выделить из бюджета Московской области 2018 года.

Контракт будет действовать с момента его подписания и до 15 июня 2018 года. Компания-победитель должна будет оснастить инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности объект дорожного хозяйства ГБУ МО «Мосавтодор».