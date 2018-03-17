РИАМО - 17 мар. Москвичи могут принять участие в программе по ранней диагностике онкологических заболеваний, в субботу в рамках акции уже 3 тысячи человек прошли исследования, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Сегодня в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы началась программа по ранней диагностике онкологических заболеваний. В нескольких поликлиниках до 14:00 можно сдать бесплатный анализ для определения предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун добавил, что наблюдается очень высокий интерес со стороны москвичей к данной акции.

«С самого утра в поликлиниках уже было много посетителей, преимущественно женщин. Только за первые два часа исследование прошли около 3 тысяч человек, из них женщин в два раза больше, чем мужчин», - сказал Хрипун.

Сегодня акция продлится до 14:00, со списком поликлиник можно ознакомиться на сайте департамента.