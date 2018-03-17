РИАМО - 17 мар. Новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» набрал более 19,5 миллионов просмотров за сутки, ролик опубликован на странице Marvel Entertainment на портале YouTube, сообщает Газета.ru.

«Дублированное видео на странице Marvel Россия имеет к настоящему времени почти 2 миллиона просмотров. В американский прокат фильм выйдет 27 апреля, в российский — 3 мая», - говорится в сообщении.

Режиссеры — Энтони и Джо Руссо. В ленте снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Энтони Маки, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Чедвик Боузман, Крис Пратт и другие.

«Впервые на большом экране встречаются команда мстителей, стражи галактики, человек-паук, Черная пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной», - отмечается в материале.