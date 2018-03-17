РИАМО – 17 мар. Золотую медаль подарили болельщики российской фигуристке Евгении Медведевой, награда стилизована под медаль Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает Газета.ru.

Вместо колец на ней изображены пять переплетенных сердец, а над ними выгравирована надпись «Рождена создавать историю».

«Сегодня я получила третью олимпийскую медаль. Мои болельщики - лучшие в мире», - написала Медведева в Instagram.

Ранее на сайте издания сообщалось, что в Японии сняли документальный фильм о Медведевой.

Алина Загитова завоевала золото, а Медведева серебряную медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Бронзу завоевала канадка Кейтлин Осмонд. Россиянка Мария Сотскова стала восьмой.

Зимние Олимпийские игры 2018 года проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.