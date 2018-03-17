РИАМО - 17 мар. Движения транспорта ограничат на четырех улицах в столице и в поселке Толстопальцево с 19 марта по 25 мая из-за проведения работ на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения движения в связи с работами на инженерных сетях в поселке Толстопальцево», - говорится в сообщении.

В частности, ограничения вводятся на нескольких участках. Первый: Советская улица в районе пересечения с Интернациональной улицей; участок 2: Интернациональная улица от Советской улицы до дома 20.

Участок 3: Интернациональная улица в районе пересечения с дублером Боровского шоссе; участок 4: Изваринская улица в районе пересечения с дублером Боровского шоссе; участок 5: Октябрьская улица в районе пересечения с дублером Боровского шоссе.

Ограничения будут действовать с 19 марта по 25 мая круглосуточно.