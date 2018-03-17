РИАМО – 17 мар. С воскресенья, 18 марта, водители в России будут обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если им придется покинуть автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов, сообщает Газета.ru.

«Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был внесен постановлением правительства России, он вступает в силу с 18 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

Новое правило также относится к дневному времени суток, если видимость на дороге значительно ограничена.