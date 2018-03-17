РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Пожарные потушили возгорание в гараже на Хлебозаводском тупике в подмосковных Люберцах, пожар произошел в ночь на субботу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 03:52 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: городской округ Люберцы, Хлебозаводской тупик, дом 9. Там находился гараж.

«В 05:15 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 12 человек», - говорится в сообщении.