РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Раменское» в селе Быково Раменского района Подмосковья задержали жителя городского округа Люберцы за вождение в нетрезвом виде, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» на улице Колхозной в селе Быково за нарушение правил дорожного движения остановили иномарку. Водитель, житель округа Люберцы, был с явными признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - говорится в сообщении.

Мужчину в 2016 году уже лишали права управления автомобилем на 18 месяцев за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Задержанный находится под подпиской о невыезде.