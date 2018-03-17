РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мар. Жители подмосковного Дзержинского 1 апреля смогут принять участие в конкурсе на лучший скворечник, он пройдет в рамках акции «Дом для крылатых друзей», сообщается в группе молодежного центра «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, вот и наступила весна, а с ней прилетают и птицы. Первого апреля в 10:00 МЦ «Лидер» приглашает вас принять участие в ежегодной экологической акции-конкурсе «Дом для крылатых друзей» и побороться за звание в номинации «Лучший скворечник», - говорится в сообщении.

Количество команд ограничено. Регистрация участников продлится до 29 марта по телефону: 8(916)304-73-50. Акция пройдет по адресу: Дзержинский, улица Лермонтова, дом №42.

Пиломатериалы предоставят организаторы. Инструменты надо принести с собой.